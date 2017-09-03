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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة مصر والكونغو في تصفيات المونديال

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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة مصر والكونغو في تصفيات المونديال اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة مصر والكونغو في تصفيات المونديال

التحرير

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حدد اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة، موعد لقاء والكونغو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة  2018 بروسيا.

وخاطب اتحاد الكرة مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بإقامة اللقاء يوم 8 أكتوبر المقبل في تمام السابعة مساءً على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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ويواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة  لمونديال 2018.

ويحتل الوطني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما جاء المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطيتين والكونغو المركز الأخير بنقطة واحدة

 

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التحرير

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