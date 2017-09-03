فينجر: أردنا التعاقد مع ليمار لكنه اختار البقاء مع موناكو

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أعلن الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي، عن نية ناديه في العودة لاستكمال المفاوضات من أجل ضم نوماس ليمار لاعب وسط موناكو خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال فينجر خلال حوار مع مجلة تيليفوت الفرنسية،: "سنعود قريبا بعرض جديد لضم توماس ليمار"

وأعترف آرسين فينجر : بالفعل أردنا التوقيع مع اللاعب ليمار، وقدمنا 100 مليون يورو له، لكنه قرر البقاء مع موناكو.

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كما تحدث فينجرعن اللاعب كيليان مبابي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان قائلًا:" أردت التعاقد معه أيضا لكن بالتأكيد مبلغ 180 مليون يورو ليس مناسبًا لنا".

وكان ليمار قد أنضم إلى موناكو الفرنسي صيف 2015 قادما من فريق كان مقابل 4 ملايين يورو، وشارك صاحب الـ21 عامًا في 94 مباراة مع موناكو سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 24.