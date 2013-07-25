فاضل يطالب العاملين بمصر للطيران العمل بروح الفريق

اجتمع المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني اليوم الخميس بعدد كبير من الطيارين التابعين لشركة مصر للطيرن للخطوط الجوية لبحث وتسهيل كافة المتطلبات الخاصة بالشركة والطيارين.

وأكد الوزير ـ خلال اللقاء ـ أنه يسعى جاهدا للارتقاء بالشركة عن طريق تحديث اسطول مصر للطيران سواء بشراء طائرات جديدة أوباستبدال الطائرات القديمة بطائرات حديثة أوعن طريق الايجار التشغيلي ؛ ما يؤدى لفتح سوق العمل أمام الطيارين غير العاملين وأيضا العمالة الأخرى المساعده.

> وأوضح أنه يعلم جيدا كافة مطالب الطيارين من قبل توليه منصب الوزارة وذلك من خلال عمله كنائب لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران كما أنه يعمل فى قطاع الطيران المدنى منذ 25 عاما وملم بجميع الملفات المطروحة وخاصة احتياجات الطيارين المتعلقة باللائحة المالية أو المعنوية .

> وطالب فاضل بالعمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الجميع لحل المشاكل المالية التى تمر بها الشركة الوطنية والعمل على الحد من الخسائر عن طريق غلق بعض الخطوط الخاسرة ودمج الرحلات التى يقل بها أعداد الركاب وافتتاح خطوط جديدة خلال موسم الشتاء مثل خط جاكرتا باندونيسيا وهونج كونج وناجامينا فى تشاد والتى من المتوقع أنها ستحقق أرباحا عالية لشركة مصر للطيران.

> من جانبه، أكد الطيار طارق كامل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن جميع العاملين بالشركة يعملون بكل جد وإخلاص وتفاني للارتقاء بمستوى الشركة.

> وطلب الطيارون من الوزير استكمال كافة المشروعات التى تم وضع أسسها إبان فترة تولى وزير الطيران السابق المهندس وائل المعداوي ومنها تنفيذ اللائحة المالية للطيارين وحل مشاكل النقل البري وتصحيح أوضاع التشغيل والامتناع عن المحسوبية فى اختيار المدربين وكبراء الطرازات .

> من جهته، طلب الطيار أحمد يونس رئيس رابطة الطيارين تطبيق مبدأ النزاهة والكفاءة فى العمل وأن يكون الاختيار للمناصب لمن لديه الخبرة والمعايير اللازمة لشغل المنصب الإداري.

> وشدد الطيار خالد رفعت الامين العام لنقابة الطيارين على ضرورة التصالح وعدم تصفيه الحسابات حتى تدور عجلة الانتاج والتى من شأنها تحقيق المصلحة للجميع.

أ ش أ