محافظة الجيزة: رفع 25ألف طن قمامة من مخلفات أضاحي العيد

كتبت - ندى الخولي:

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، برفع 35 ألف طن مخلفات وقمامة، منهم 25 طن نواتج أضاحي العيد من شوارع المحافظة.

وقررت محافظة الجيزة تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين، وتسببت في تلوث البيئة وإحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي.

وصرح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة في بيان، بأنه تم تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق وإمبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة، مضيفًا أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الأضحى المبارك للعمل على مدار اليوم.

وتابع أنه تم توزيع 250 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بإحياء الجيزة.

من جانبه، أكد عزت الخرصا رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم تنفيذ حملات الانتشار السريعة المكونة من ( فرقة عمال نظافة وسيارات نافوري مياه وسيارات شفط مياه وسيارات محملة بالرمال ) وذلك للعمل على إزالة اثار الذبح بالشوارع ، كما تم وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وشوادر بيع الخراف، وتقوم السيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم.

كما كلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة بقيام قطاعات الحدائق عقب إجازة العيد بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لوضعها السابق، بعد زيادة الإقبال عليها خلال أيام العيد.