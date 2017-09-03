لا يعرف «خطوطا حمراء».. «الكلب البوليسي» صائد «باشوات الحشيش»

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«أنا عندي حصانة وماحدش يفتشني» و«إنت ماتعرفش أنا مين» و«أنا زميلك»، كلمات كفيلة بتراجع الضابط المكلف بالتأمين عن قرار التفتيش، ولكن هناك من لا يفهم كل الكلمات السابقة ويقف دائما بالمرصاد، إنه «الكلب البوليسي»، الذي كان بطلا للعديد "قضايا الحشيش"، لأصحاب المقام الرفيع في المجتمع.

ولعل آخر قضية كشفها «الكلب البوليسي»، حينما نبح نباحًا شديدًا أثناء محاولة الضابط "أنور.ع" دخول وزارة الداخلية، فانقض على السيارة، واضطر ضباط التأمين إلى تفتيش السيارة التي وجدوا بداخلها مخدر الحشيش.

ومنذ أيام تم القبض على المخرج سامح عبد العزيز وبحوزته مواد مخدرة في أحد الأكمنة بمنطقة الهرم، والبطل كان الكلب البوليسي أيضًا.

كما كان السبب في القبض على القاضى «طارق.زكي» مُتلبسًا بحيازة 69 كيلو من مخدر الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي، في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"قاضي الحشيش"، والحكم عليه بالمؤبد ونصف مليون جنيه غرامة.

وتسبب أيضًا في القبض على ضابط سابق برتبة عقيد يدعى "سامح.ا.ح" 47 عاما، متلبسًا بحيازة ٦٦ لفة تضم ٤٠٠ من الأكياس البلاستيكية، بها نحو 36 ألف قرص مُخدر.

«التحرير» سألت خبراء قانون وعلم اجتماع وخبراء أمنيين، عن أهمية الكلاب البوليسية في الأكمنة، وهل يؤكد نباح الكلاب حالات التلبس؟ وماذا لو نجحت الكلاب البوليسية فيما فشل فيه المُكلفون بالقبض على المتهمين؟ ومن هم أصحاب الحصانة الممنوعون من التفتيش؟

الممنوعون من التفتيش

الدستور المصري أحاط بعض الوظائف بحصانة حتى يتمكن القائمون بها من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل، وهذه الوظائف هي "أعضاء مجلس النواب المنتخبون والمعينون، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتمنح لهم الحصانة الدبلوماسية بشرط «المعاملة بالمثل»، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة وقضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكرى، بحسب المستشار جمال القيسونى عضو المحكمة العليا للقيم.

ونصت المادة 54 من دستور 2014، على "أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"، أي أن الجميع سواسية أمام القضاء في حالة التلبس، حيث تسقط الحصانة.

وأكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، أن هناك حصانة دبلوماسية لأعضاء الهيئات الدبلوماسية الأجنية، وأخرى قضائية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وهي حصانة للوظيفة وليست للشخص، وتسقط أيضًا في حالة التلبس، أو بعد موافقة من المجلس التابع له القاضي ووكيل النيابة، مضيفًا أنه لا حصانة لضابط الشرطة.

ولكن فودة، عاد وأكد أنه يجوز لضابط الشرطة اتخاذ أية إجراءات أمنية وفقا لقانون الطوارئ وغير حالة الطوارئ "حتى لو لجأ لأعمال السحر والشعوذة"، وقطعًا من ضمنها التفتيش، بما فيها التنصت على المكالمات.

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وحول ما إذا كان نباح الكلب البوليسي يؤكد حالة التلبس، قال أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة: "إذا أبدى الكلب البوليسي حركات تدل على وجود أمر غريب، وأوحى لمعلمه، يتم التفتيش الفوري، وإذا وجدت مُخدرات أو سلاح أو مواد متفجرة، فهذا يؤكد حالة التلبس بشم الرائحة، وهو معتمد قانونًا في كل دول العالم"، مضيفًا أن الحديث عن كون الكلب البوليسي متخصصا في المتفجرات وغير متخصص في الحشيش فهذا "كلام هراء".

خبير علم اجتماع: «اتعلموا منها»

«يجب علينا أن نتعلم من الكلاب»، هذا ما أشار إليه الدكتور على الجلبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، مضيفًا أن الكلاب البوليسية تتعامل مع القضية دون النظر إلى هوية "الباشا" أو معارف أو محسوبية.

وأكد الجلبي أن ما يكشفه الكلب البوليسي يحتم علينا ضرورة المراجعة والرقابة على من يعملون بالمناصب الحساسة "مش أي حد يشغل مناصب بهذا الحجم"، وكذلك أعضاء مجلس النواب.

الكلاب البوليسية أنوع مختلفة منها (الراعي الألماني -جيرمن شيبرد- لابرادور- الروت وايلر) ولها مميزات تختلف عن نظيراتها فهي تتمع بالذكاء والقوة والإخلاص لمروضه.

خبير أمني: «تلبس رسمي»

قال اللواء جمال أبو ذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عددا من الإدارات يعتمد بشكل كبير على الكلب البوليسي في كشف غموض العديد من القضايا، منها الكشف عن قضايا المخدرات، فإذا كان أحد التجار يخفي كمية منها في مخزن تحت الأرض، فمن غير المنطقي أن نقوم بحفر مساحة كبيرة منها للبحث عنها، موضحًا أن النتيجة تكون 100% طوال الوقت.

وأضاف أبو ذكري، أنه في حالة مرور إحدى السيارات بكمين أمني والكلب البوليسي شك في سيارة ما، يتم تفتيشها مباشرة، وتعد حالة من حالات التلبس الرسمي بالحيازة.

وقال اللواء الدكتور مدحت الحريشي، نائب مدير الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة، لا غنى عن الكلب في الكشف عن المتفجرات، فهو أفضل وأقوى جهاز للكشف عنها، موضحًا أن مصر بدأت استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن المفرقعات والمتفجرات منذ فترة طويلة عام 1986، ويتم تدريب هذه الكلاب بشكل احترافي متقن حتى إن بعض الكلاب يستطيع تنفيذ 50 أمر طاعة.

وأوضح الحريشي في تصريحات سابقة له، أن الأهم في تعليم الكلاب هو تدريب العنصر البشري "المدرب"، الذي يحتاج إلى 10 سنوات من الخبرة كي يستطيع التدريب بشكل احترافي.

يذكر أن الكلب البوليسي أصبح يستخدم في الكشف عن المخدرات والمتفجرات، وكذلك عن آثار الدماء والجثث والكوارث الطبيعية، إذ تعتمد الكلاب على حاسة الشم التي تفوق 150 مرة نظيرتها لدى البشر، إضافة إلى وجود اللغة المشتركة بين المروض والكلب.