إصابة ضابط شرطة أثناء فحص بلاغ على الطريق الدولي بالغربية

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أصيب ضابط بمركز شرطة طنطا، اليوم الأحد، أثناء توجهه لفحص بلاغ تصادم سيارتين على الطريق الدولي الواصل بين طنطا وكفر الشيخ، نتيجة اصطدام سيارة به.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، يفيد بإصابة محمد محمد خضر 56 سنة ضابط شرطة بالمركز، نتيجة اصطدام سيارة تحمل لوحات 3826 ملاكي الغربية، بسيارته أثناء فحص بلاغ وقوع حادثة بين سيارتين على الطريق الدولي .

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وتبين أن المصابين خلال الحادثتين هم كل من "أحمد.ع.ر" 28 سنة مقيم بقطور، "محمد ش ا" 26 سنة، مقيم قحافة، "مؤمن م ش" 8 سنوات مقيم بقحافة، "لبنى.ع.ا" 35 سنة مقيمة قحافة، "أدهم م ا" 3 سنوات، وشخص آخر بجانب الضابط.

وكلف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بمتابعة حالة الضابط والوقوف على سلامته، وتبين أن إصابته طفيفة، حيث تم نقله لمستشفى خاص لوضعه تحت الملاحظة.