«دعم مصر»: مشاركة السيسى فى قمة «بريكس» تؤكد مكانة مصر الدولية

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أكد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى قمة دول البريكس، التى بدأت أعمالها اليوم بالصين، هى رسالة للمجتمع الدولى بأهمية الدور الرائد والمحورى الذى تلعبه مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، فى تصريح له اليوم الأحد، أن تجمع دول البريكس الذى يضم الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل يعتبر واحدا من أهم التكتلات الاقتصادية الدولية، حيث تسهم دولها مجتمعة بنحو 50% من إجمالي النمو العالمي، خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تسهم بحوالي 22% من إجمالى الناتج العالمي باحتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار، ويعد من أكبر التجمعات السكانية في العالم، إذ يشكل سكانه أكثر من 40% من سكان العالم، فضلا عن الثقل السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الإقليمي أو على الساحة الدولية.

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وأضاف حسب الله، إن كل ذلك يؤكد أهمية مشاركة مصر فى هذهالقمة، وأهمية اللقاءات والمباحثات التى سوف يجريها الرئيس السيسى مع قادة ورؤساء دول العالم المشاركين فى هذه القمة، لتنمية وتعزيز العلاقاتالسياسية والتجارية والاقتصادية مع دول البريكس بصفة خاصة، ودول القارة الآسيوية بصفة عامة.

وأكد «حسب الله» أن الرئيس السيسي أعطى اهتماما كبيرا للعلاقات الثنائيةبين مصر والصين خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم التوقيع على اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في ديسمبر 2014، والبرنامجالتنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021، مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذه القمة سوف يعطى دفعة قوية للعلاقات بين مصر ودول تجمع البريكس فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.