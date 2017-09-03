السعودية تعلن سلامة حج هذا العام وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية

الرياض – (أ ش أ):

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سـلامة حج هذا العام 1438هـ، وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية، مشيرا إلي أن جميع حجاج بيت الله الحرام يتمتعون بصحة وعافية.

وقال الربيعة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمستشفى منى للطوارئ اليوم الأحد - "إن وزارة الصحة استنفرت طاقتها البشرية والمادية والآلية، لتقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، استشعارا منها بعظم المسؤولية المنوطة بها تجاههم، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة".

وأضاف أن وزارة الصحة بدأت في تطوير وزيادة المنشآت الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتواكب رؤية المملكة 2030 الرامية إلى استيعاب نحو 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات المقبلة، منوها بأن الوزارة استعدت هذا العام لموسم الحج بـتجهيز 25 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، و158 مركزا صحيا، و31 ألف ممارس صحي وإداري.

وتابع "كما تم افتتاح مستشفى الحرم المكي للطوارئ بسعة 50 سريرا في المنطقة المركزية بجوار الحرم الشريف، فضلا عن تطوير 10 مراكز صحية في مشعر عرفات، وتوسعة وتطوير غرف ضربات الشمس في 6 مستشفيات، واستحداث منطقة إخلاء في منشأة الجمرات للفرق الراجلة، إضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكثيف أعمال المراقبة الوبائية المبكرة عبر 15 مركزا حدوديا للمراقبة الصحية".

وأوضح الربيعة أن الفرق الصحية بوزارة الصحة قدمت اللقاح والعلاج الوقائي لأكثر من 700 ألف حاج ضد الحمى الشوكية وشلل الأطفال، كما تم تكثيف برامج التوعية الصحية لهذا العام في وقت مبكر والقيام بجولات ميدانية كان لها الدور الكبير في الحد من حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

واستعرض العديد من الإنجازات التي حققتها الوزارة في حج هذا العام بدءا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة الماضي وحتى اليوم، حيث قدمت الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 465 ألفا و738 مراجعا، وأجريت 566 عملية قسطرة قلبية، و28 عملية قلب مفتوح، فيما تم إجراء 1520 عملية غسيل كلوي، كما نقل 402 مريض عبر قافلة الصحة لمشعر عرفات، وقدمت الخدمة الطبية من قبل الفرق الميدانية والمراكز الصحي والمستشفيات لـ867 حاجا تعرضوا للإجهاد الحراري، و375 حالة ضربات شمس.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار أن خطة وزارة الصحة في حج هذا العام شملت ثلاثة تطعيمات إجبارية إلى جانب تطعيم الحمى الشوكية الرباعي للحجاج القادمين من الخارج، مبينا أنه تم مناظرة مليون و714 ألف حاج في جميع المنافذ، وجرى التثبت من تطعيم مليون و520 ألف حاج بنسبة 88.07% من جميع الحجاج الوافدين من الخارج.

وأشار إلى أنه تم إعطاء العلاج الوقائي ضد الحمى المخية الشوكية لحجاج الدول المستهدفة في جميع منافذ المملكة بنسبة 99.4%، فيما جرى إثبات تطعيم ما نسبته 88.8% بلقاح الحمى الصفراء لحجاج الدول المستهدفين، إلى جانب التثبت من أخذ التطعيم ضد شلل الأطفال بما نسبته 99.7% من الدول المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم تطعيم العديد من الحجاج في المنافذ.