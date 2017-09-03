10 حالات تحرش في احتفالات عيد الأضحى بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقة، بالتنسيق مع قسم مكافحة العنف ضد المرأة، القبض على عدد من الخارجين عن القانون؛ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 10 شباب؛ متهمين بالتحرش بفتيات خلال احتفالات عيد الأضحى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.