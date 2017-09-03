أخبار عاجلة

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

10 حالات تحرش في احتفالات عيد الأضحى بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

10 حالات في احتفالات عيد الأضحى بالشرقية

03:22 م الأحد 03 سبتمبر 2017

10 حالات تحرش في احتفالات عيد الأضحى بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقة، بالتنسيق مع قسم مكافحة العنف ضد المرأة، القبض على عدد من الخارجين عن القانون؛ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 10 شباب؛ متهمين بالتحرش بفتيات خلال احتفالات عيد الأضحى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 6 آلاف مواطن زاروا حديقة حيوان بني سويف في يومي العيد

    أخبار

  • إحالة ممرضة وطاقم تأمين مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان للتحقيق

    أخبار

  • بالصور.. إقبال على حديقة النباتات في أسوان ثالث أيام العيد

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته 2300 صاروخ ألعاب نارية في المنيا

    أخبار

إعلان

c589451d8f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية