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عامل يقتل شقيقته خنقا ويدعي وفاتها ببني سويف

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مصراوي Masrawy

عامل يقتل شقيقته خنقا ويدعي وفاتها ببني سويف

03:20 م الأحد 03 سبتمبر 2017

عامل يقتل شقيقته خنقا ويدعي وفاتها ببني سويف

مديرية أمن بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أمرت نيابة بني سويف، تحت إشراف المستشار عماد علي المحامي العام الأول، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شقيقته "خنقًا" بإيشارب، لشكه في سلوكها، بقرية الشيخ على التابعة لمركز بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، يفيد بإبلاغ "سحر. ع. ع" 28 عامًا، من قرية "الشيخ علي" بمركز بني سويف، بأنها أثناء قيامها بإيقاظ شقيقة زوجها "هيام. ز. ح" 22 عامًا، ربة منزل، مطلقة، فوجئت بوفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة لبيان سبب الوفاة، تبين عدم وجود أي علامات ظاهرة على المجني عليها، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة أو نفي الشبهة الجنائية.

وشكل العميد ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي، فريق بحثي يترأسه العميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائي بالمديرية، والرائد أحمد عبداللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف، لكشف ملابسات الواقعة، والتي توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها ويدعى "جودة. ز. ح"، 28 عامًا، عامل، حيث أقدم على خنقها بإيشارب لشكه في سلوكها.

وأمرت النيابة بنقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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