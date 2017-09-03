10 فنانين سقطوا على المسرح.. أحدهم أثناء الرقص وأخرى بسبب الفستان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

الكثير من الفنانين يتعرضون لمواقف محرجة عديدة، وأكثرها سوءًا هو السقوط على المسرح، فحينها قد يتمنى أحدهم أن تنشق الأرض وتبتلعه، حيث إنه في هذه اللحظة يطل على الجمهور في كامل رونقه وجماله، وفجأة كل ذلك يسلب منه بسبب السقوط المفاجئ أرضًا.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" عددًا من الفنانين الذين سقطوا على خشبة المسرح.

1- إليسا

تكرر سقوط الفنانة اللبنانية إليسا، على المسرح عدة مرات في أحداث مختلفة، أحدها عندما أحيت الحفل الختامي لمهرجان «فبراير الكويت»، على مسرح صالة التزلج بالكويت، وأثناء غنائها أغنية «أول مرة تحب يا قلبي» كادت «إليسا» تتعثر وتقع على المسرح، لكنها سرعان ما تمالكت نفسها قبل أن تقع كليا بسبب طول فستانها الأبيض الأنيق.

وتعرضت أيضًا «إليسا» للسقوط على المسرح، أثناء غنائها في حفل رأس السنة لعام 2015، الذي أقيم في إمارة دبي الإماراتية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأثناء أدائها لأغنيتها «بتمون»، استدارت لكي تعطي فرقتها الموسيقية إشارة التوقف وإنهاء الأغنية، ولكنها لم تنتبه إلى أنها تقف على ذيل فستانها الطويل، فاختل توازنها وسقطت على خشبة المسرح أمام الحضور.

2- شذى حسون

أثناء استطراد المطربة العراقية، شذى حسون، في الغناء، خلال حضورها مهرجان القنوات الفضائية العربية لتكريم النجوم، عام 2015؛ اختل توازن «شذى» بسبب فستانها الأحمر الطويل الذي كانت ترتديه، مما أدى إلى سقوطها على المسرح.

3- مروى

تعرضت الفنانة اللبنانية مروى لموقف محرج، أثناء مشاركتها في حفل غنائي، ضمن فعاليات مهرجان «الممشى السياحي»، الذي أقيم في مدينة الغردقة، مارس 2014، حيث سقطت على المسرح نتيجة للحذاء العالي الذي كانت ترتديه.

4- ريهام حلمي

في يناير 2013، نظمت جماعة الإخوان المسلمين، حفلًا غنائيا لتنشيط السياحة في محافظة البحر الأحمر، وأحيى الحفل الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، والفنانة ريهام حلمي، والتي حدث لها موقف محرج ببداية غنائها، حيث سقطت على المسرح أثناء حديثها إلى الجمهور، حينما استدارت إلى الخلف لكنها لم تر أحد مكبرات الصوت التي كانت موجودة على المسرح، فسقطت أرضًا.

5- مايا دياب

أثناء استعدادها لتقديم إحدى حلقات برنامج «هيك منغني»، على قناة «MTV» اللبنانية، عام 2012، ظهرت «مايا»، وأثناء غنائها وتمايلها يمينًا ويسارًا سقطت بشكل قاسٍ على المسرح، حتى إنها حاولت الاستناد إلى كرسيها الخاص أثناء اختلال توازنها لكنه وقع بها، وهرول فريق العمل نحوها لمحاولة مساعدتها حتى قاموا بإنهاضها وإدخالها إلى كواليس البرنامج.

شاهد أيضا ما بين «صلاة العيد» و«ذبح الأضحية».. احتفالات الفنانين بالعيد أعدم أحدهم وآخر أمره نجله بالتوقيع على حذائه.. حكايات 5 فنانين مع صدام حسين طقوس وطرائف الفنانين في عيد الأضحى.. «سما المصري» الأكثر عدوانية 7 فنانين اكتشفوا مرضهم بالصدفة.. أحدهم فوجئ بورم خبيث أثناء تصوير فيلم 10 فنانين أثاروا الجدل في العزاء.. أحدهم بـ«تاتو» وأخرى بفستان غير لائق «الست الجميلة الطيبة».. 7 فنانين علّقوا على وفاة «ستيلا» 7 فنانين أثاروا الجدل بـ«التاتو».. منهم من اتهم بـ«الكفر» و«الهضبة» مفاجأة

6- هيفاء وهبي

هيفاء وهبي سقطت على خشبة مسرح استار أكاديمي، مرتين، الأولى في موسمه الرابع عام 2008، والثانية في موسمه السادس عام 2010، حتى إنها أصبح لديها عقدة منه لدرجة أنها في ظهورها بالموسم التاسع من البرنامج فضلت أن تبتعد عن سلالمه وتهبط على المسرح بواسطة الحبال.



7- نوال الزغبي

في عام 2006، أحيت المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، حفل شم النسيم، في مدينة شرم الشيخ، وأثناء غنائها وتحركها على المسرح اختل توازنها بشكل مفاجئ وسقطت على خشبة المسرح أمام الجمهور.

8- أم كلثوم

حتى سيدة الغناء العربي، لم تسلم من السقوط على خشبة المسرح، ففي عام 1967، أحيت «أم كلثوم» حفلًا غنائيا في باريس، تذهب إيراداته لإعادة إعمار الجيش المصري بعد النكسة، وأثناء غنائها قصيدة «الأطلال»، صعد أحد الشباب إلى المسرح وأمسك قدمها محاولًا تقبيلها، لكنها أسرعت وسحبت قدميها، وأثناء محاولتها الابتعاد عنه سقطت أرضًا، وسارع أعضاء فرقتها الموسيقية إلى مساعدتها للوقوف من جديد لاستكمال حفلها.

9- محمد منير

في عام 2010، بينما كان يحيي الكنج "محمد منير" حفلًا غنائيا عرضه التليفزيون المصري، تعرض لموقف محرج، حيث هجم عليه أحد معجبيه، مما أدى إلى سقوطه على المسرح بينما كان يؤدي مقطع "ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم"، من أغنيته الشهيرة "علّي صوتك".

10- راغب علامة

السوبر ستار اللبناني "راغب علامة" كان آخر الفنانين الذين تعرضوا لمواقف محرجة على المسرح، فبينما كان يحيي حفلًا غنائيا أمس السبت بمهرجان "بكاسين" في لبنان، حاول أن يؤدي حركة راقصة ولكن اختل توازنه وسقط على المسرح؛ إلا أنه نهض على الفور واستكمل الغناء.

