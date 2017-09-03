5 فنانين هاجمهم محمد رمضان.. وصف أحدهم بـ«النحيت» وقال لأخرى: قليلة الذوق

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"رقم واحد في مصر"، هكذا يرى الفنان "محمد رمضان" نفسه، وهو ما يعرضه في كثير من الأحيان للهجوم من قبل البعض، كما أن الكثير من الأعمال التي يقوم فيها بدور "البلطجي" قد تكون محل انتقاد من جانب الكثيرين، حتى زملاؤه في الوسط الفني، وعلى مدار مشواره الفني، دخل الفنان "محمد رمضان" عدة خلافات مع بعض الفنانين، كما أن آراءه عرضته للانتقاد في أحيان أخرى.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" عددًا من الفنانين الذين هاجمهم "الأسطورة"..

1- أحمد عز

في حوار سابق مع الإعلامي "عمرو الليثي" في برنامج "بوضوح" عبر قناة "الحياة"، انتقد الفنان أحمد عز عام 2014 أعمال الأسطورة، وأشار إلى أنها أعمال قصيرة الأجل ولا يقبل تقديم مثلها.

من جانبه ردّ "رمضان" على هذا الهجوم أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "أحلى مسا" مع الفنانة فيفي عبده عبر فضائية "mbc مصر"، قائلًا: "أنا عتابي عليه أنه أهان الجمهور بتاعي.. أقوله كلك ذوق وأنت زميل عزيز بس ماينفعش نغلط".



2- ليلى غفران

بعد تقديمه مسلسل "ابن حلال" في عام 2011، شنّت الفنانة المغربية "ليلى غفران" هجومًا عنيفًا على محمد رمضان واتهمته بتشويه صورة ابنتها الراحلة من خلال المسلسل، ووقعت مشادة كلامية بينهما في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، حيث قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد أساء إلى ابنتي واستغل اسمي ووجعي في مسلسل ليكون بطلا سينمائيا، أنا قرأت القصة قبل ما يتم التصوير والأخ اللي معاك قبل التصوير خرج في إعلان وقال إنه قتل ابنة فنانة مشهورة"، ورد عليها رمضان: "الأخ ده اسمه محمد رمضان"، فردت ليلى: "أنا باتجاهلك"، فرد عليها هو الآخر: "وأنا كمان بتجاهلك"، وقال عنها: "ست قليلة الذوق".



3- عمرو مصطفى

مرات كثيرة هاجم فيها المطرب عمرو مصطفى الفنان محمد رمضان، ففي أغسطس عام 2014، نشر مصطفى عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة للفنان محمد رمضان بصحبة الفنان سعد الصغير وأوكا وأورتيجا، ومعها صورة أخرى للفنانين الراحلين عمر الشريف ورشدي أباظة، وعلّق عليها: "تطور الفن مربوط بالناس وأشكالهم وذوقهم ورقيهم".

وردّ رمضان على عمرو مصطفى؛ قائلًا: "شكرًا للملحن العظيم عمرو مصطفى كلك ذوق، وبرده أنا واحد من اللي بيسمعوك".

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4- بيومي فؤاد

انتقد الفنان بيومي فؤاد مسلسل "الأسطورة"، الذي قدّمه رمضان في الموسم الرمضاني لعام 2016، وقال بيومي أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "عيش صباحك" عبر راديو "نجوم إف إم": "لم يعجبني مسلسل الأسطورة، وأؤيد جميع الآراء التي انتقدت العمل بسبب شخصية البلطجي، محمد رمضان فنان ممتاز ولديه قدرات تمثيلية عالية وموهبة رائعة، لذا يجب عليه التخلي عن أدوار البلطجة والتي تحمل العداء والبغضاء للمجتمع".

وأضاف: "محمد رمضان وعد جماهيره فيما قبل بأنه لن يقدم مثل هذه الأدوار مرة أخرى، مبديًا ندمه على ما قدمه في السابق، فماكانش العشم يا رمضان ترجع تعمل كده تاني".



ورد الفنان محمد رمضان على انتقادات بيومي فؤاد بحدة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلًا: "ما شاء الله.. وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! سيبك من النقد وركز في شغلك زميلي النحيت".

5- إسماعيل يس

جدل واسع أثاره الفنان "محمد رمضان" مؤخرًا بهجومه على الكوميديان الراحل إسماعيل يس، في حوار صحفي لإحدى الجرائد الشهيرة، وجاء في التصريحات: "أفلام إسماعيل يس أساءت للجيش المصري، ولا يحب أن يصدر أن العسكري المصري بهذا الشكل أو يمشي وتقع منه أشياء ويسخر منه الناس".

وبعد الهجوم العنيف الذي تعرض له "رمضان" بسبب نقده لإسماعيل يس، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "كل سنة والشعب المصري طيب.. حق التوضيح إسماعيل يس أكتر ممثل بيضحكني ويشهد على كلامي الأستاذ أيمن بهجت قمر، وحافظ جميع أغانيه"، موضحًا أنه في الحوار الصحفي سأل عن مخططاته المستقبلية لتقديم فيلم عن الجندي المصري مثل أفلام إسماعيل يس؟، فقال إنه يحب تقديم الأفلام التي تظهر الجندي بشكل متناسق يبين مدى انتمائه للجيش، وأضاف رمضان عن التصريح المنسوب له: "التصريح كان مستفزا جدا، وليس له علاقة بشخصيتي ولن يكون مطلقا رأيي في الأستاذ إسماعيل يس، لأنه رمز من رموز الفن".