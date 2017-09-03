​"قومي المرأة": لم نستقبل شكاوى تحرش في ثاني أيام عيد الأضحى

كتبت - هاجر حسني

أكد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، أنه لم يستقبل أي شكوى للتحرش الجسدي تليفونيًا، وذلك لليوم الثاني علي التوالي من أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المجلس - في بيان أصدره اليوم الأحد:" إنه خلال النزول الميداني لمحام مكتب شكاوى المرأة بمرافقة الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية بمحيط وسط البلد وكورنيش النيل وميدان التحرير والحدائق العامة، لوحظ وجود انضباط بالحالة الأمنية بالشوارع والحدائق خلال الفترة الصباحية، كما لوحظ تكثيف التواجد الأمني".

وأضاف أنه خلال الفترة المسائية قام محامو مكتب الشكاوى بالنزول لمنطقة وسط القاهرة وأمام دور السينما بصحبة العميد نشوى محمود من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، وتبين وجود ازدحام أمام دور السينما مع وجود انضباط ويسر في دخول وخروج المواطنين لدور السينما دون أية عقبات".

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع مديرية أمن القليوبية، التي أفادت بوجود بعض حالات التحرش اللفظي لصبية لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما بمنطقة القناطر الخيرية، وتم التعامل الفوري مع الوضع.

وخصص المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها المرأة المصرية، وتعمل على مدار الساعة عبر الخط المختصر (15115)، وعبر الأرقام 01007525600 - 01121997477 ، وعبر البريد الإلكتروني ####omb.office@yahoo.com####.