إصابة 7 في حادث تصادم على الطريق الدولي بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

أصيب 7 مواطنين، اليوم الأحد، في حادثة تصادم بين سيارة ربع نقل، وأخرى على الطريق الدولي "طنطا – كفر الشيخ".

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مازن الرشيدي، مأمور مركز طنطا، يفيد بإصابة 7 أشخاص على الطريق الدولي بدائرة المركز، نقلوا جميعًا لمستشفى المنشاوي العام.

والمصابين هم كلًا من: "أحمد. ع. ر" 28 عامًا، مقيم بقطور، و"محمد. ش. ا" 26 عامًا، مقيم قحافة، و" مؤمن. م. ش" 8 سنوات، مقيم بقحافة، و"لبنى. ع. ا" 35 عامًا، مقيمة قحافة، "آدهم. م. ا" 3 سنوات.

وتلقوا جميعًا العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.