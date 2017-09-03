انتحار شاب داخل حجرته بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أقدم شاب علي الانتحار، اليوم الأحد، في مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية.

وأكدت أسرته أنها فوجئت بوجود ابنها معلقًا في سقف حجرته ومشنوقًا بحبل.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطار من العقيد نبيل بندق، مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة مواطن يدعى "م.م. ع"، 26 سنة، معلقًا بحبل من رقبته في حجرته داخل منزل العائلة منطقة السجل المدني.

انتقل مأمور ومباحث المركز إلي مكان الواقعة وتبين وجود الشاب مربوط في حبل متدلي من سقف غرفته، وبسؤال أسرته أكدوا أنه يقيم في غرفة بالدور الثاني بمفرده، وباقي أفرادهم بالأرضي وفوجئوا بانتحاره، وأضافوا أن ابنهم كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر أمني أن الشاب له سجل جنائي في السرقات، ولم يتزوج، ويعاني من أزمة نفسية. جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام وإخطار النيابة العامة للتحقيق.