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6 آلاف مواطن زاروا حديقة حيوان بني سويف في يومي العيد

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مصراوي Masrawy

6 آلاف مواطن زاروا حديقة حيوان بني سويف في يومي العيد

02:55 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قال المهندس حنفي محمود، المشرف على حديقة الحيوان ببني سويف، إن ما يقرب من 6 آلاف زائر، قدموا للحديقة، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأشار "محمود" إلى أن الحديقة استعدت لاستقبال الزائرين في أيام العيد من خلال تنظيف الأحواض للحيوانات المائية، وتطهيرها والانتهاء من أعمال التسوية للمساحات الخضراء التي تتخلل بيوت وأركان الحيوانات، وتوقيع الكشف البيطري على الحيوانات، والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

وأضاف: "الأطفال يقبلون على عائلة فرس النهر، بالإضافة إلى بيت الأسود الذي يضم ثمانية منهم، والضباع، والكبش الأروي، ودجاج الوادي، والسلحفاة، والثعابين والقرود".

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