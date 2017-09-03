"دعم مصر": مشاركة السيسى فى قمة البريكس رسالة للعالم بمكانة مصر الدولية

كتب - أحمد علي

أكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى قمة دول البريكس، التى بدأت أعمالها اليوم بالصين هو رسالة للمجتمع الدولى بأهمية الدور الرائد والمحورى الذى تلعبه مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب فى بيان أصدره اليوم، إن تجمع دول البريكس والذى يضم فى عضويته الصين والهند وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل يعتبر واحدًا من أهم التكتلات الإقتصادية الدولية، حيث تسهم دولها مجتمعة بنحو 50 في المائة من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تسهم بحوالي ٢٢ في المائة من إجمالى الناتج العالمي باحتياطي نقدي يفوق ٤ تريليون دولار، ويعد من أكبر التجمعات السكانية في العالم، إذ يشكل سكانه أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم، فضلا عن الثقل السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الإقليمي أو على الساحة الدولية.

وأكد حسب الله أن كل ذلك يؤكد أهمية مشاركة مصر فى هذه القمة وأهمية اللقاءات والمباحثات التى سوف يجريها الرئيس السيسى مع قادة ورؤساء دول العالم المشاركين فى هذه القمة لتنمية وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع دول البريكس بصفة خاصة ودول القارة الآسيوية بصفة عامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أعطى اهتمامًا كبيرًا للعلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تم التوقيع على اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021 ، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذه القمة سيعطى دفعة قوية للعلاقات بين مصر ودول تجمع البريكس فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.