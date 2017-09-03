وزير القوى العاملة يتدخل لحل مشكلة 13 عاملًا فى السعودية

كتبت - نورا ممدوح

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بحل مشكلة 13 عاملا مصريا بالمملكة العربية السعودية لا يصرفون رواتبهم منذ 3 أشهر.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى أنه ببحث الموضوع تبين أن شركة استقدام سعودية قامت باستقدامهم على مهن فندقية (استقبال، وخدمة غرف، ومطبخ ) وبعد شهرين من العمل تم إيقاف المنشأة التي يعملون بها لمشاكل تأمينية مع الجهات السعودية، وهم حاليًا بدون عمل ومتواجدون بسكن شركة الاستقدام، ولا يتم صرف أي رواتب منذ ثلاثة أشهر.

وقال المستشار العمالي: "إنه تم تحديد موعد مع مسؤول الموارد البشرية بالشركة الذي أكد أن ما حدث لم يكن متعمدًا، وأن الشركة تقوم حاليًا بإيجاد فرص عمل جديدة لهذه العمالة".

وقرر مكتب التمثيل العمالي إيقاف اعتماد أي أوراق خاصة بشركة الاستقدام "كخطوة أولى" حتى يتم إلحاق هذه العمالة بأماكن عمل جديدة.

على جانب آخر، زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بميلانو، مستشفى النجوارده، للوقوف على حالة المواطن المصري محمود عبد العزيز شاهين، من مدينة تلا محافظة المنوفية، حيث وصل للمكتب خبر سقوطه من أعلى سلم يدوي أثناء إجراء أعمال صيانة في مطعم بيتزا بمدينة "روه" الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، بناء على توجيهات الوزير بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم.

وقال المستشار العمالي إن إصابة المواطن نتج عنها كسر في ساقة وزراعة الأيمن، واتضح أنه هو صاحب المطعم الذي كان يقوم بأعمال الصيانة به، ويخضع حاليا للعلاج البدني والطبيعي وحالته مستقرة، مؤكدا أن مكتب التمثيل العمالي جاهز لأي مساعدة وفي أي وقت، ونقل تمنيات الوزير للمصاب بالشفاء العاجل.