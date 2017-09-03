تضارب في نقابة الصحفيين حول وقف قيد خريجي التعليم المفتوح

كتبت - هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قرار وقف قيد خريجي التعليم المفتوح ليس جديدًا، وصدر به حكم محكمة منذ فترة والنقابة ستطبق القرار على المتقدمين الجدد.

وأضاف زكريا لمصراوي، الأحد، أن النقابة لا تقبل في قيدها سوى الحاصلين على شهادة بكالوريوس وليسانس، أو خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على هذه الدرجات بالمعادلة.

وأشار إلى أن لجنة القيد الاستئنافي كانت رافضة لقيد خريجي التعليم المفتوح قبل أن يصدر قرار المحكمة، لافتًا إلى أن النقابة ستدرس موقف الأعضاء الذين تم قيدهم بالفعل في النقابة بشهادات التعليم المفتوح.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في مارس الماضي، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.

فيما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، ولم يتم مناقشة الأمر أو التصويت عليه، مؤكدًا أن القرار كان مطروحًا منذ مجلس النقيب السابق يحيى قلاش.

وأضاف عبد الحفيظ لمصراوي، اليوم الأحد، أن قرارًا كهذا لابد أن يعرض أولًا على مجلس النقابة للتشاور فيه، لافتًا إلى أنه عقب عيد الأضحى سيتم تحديد أول اجتماع لمجلس النقابة والأجندة المقترحة لمناقشتها.