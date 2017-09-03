أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

تضارب في نقابة الصحفيين حول وقف قيد خريجي التعليم المفتوح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تضارب في نقابة الصحفيين حول وقف قيد خريجي التعليم المفتوح

02:47 م الأحد 03 سبتمبر 2017

تضارب في نقابة الصحفيين حول وقف قيد خريجي التعليم المفتوح

نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قرار وقف قيد خريجي التعليم المفتوح ليس جديدًا، وصدر به حكم محكمة منذ فترة والنقابة ستطبق القرار على المتقدمين الجدد.

وأضاف زكريا لمصراوي، الأحد، أن النقابة لا تقبل في قيدها سوى الحاصلين على شهادة بكالوريوس وليسانس، أو خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على هذه الدرجات بالمعادلة.

وأشار إلى أن لجنة القيد الاستئنافي كانت رافضة لقيد خريجي التعليم المفتوح قبل أن يصدر قرار المحكمة، لافتًا إلى أن النقابة ستدرس موقف الأعضاء الذين تم قيدهم بالفعل في النقابة بشهادات التعليم المفتوح.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في مارس الماضي، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.

فيما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح، ولم يتم مناقشة الأمر أو التصويت عليه، مؤكدًا أن القرار كان مطروحًا منذ مجلس النقيب السابق يحيى قلاش.

وأضاف عبد الحفيظ لمصراوي، اليوم الأحد، أن قرارًا كهذا لابد أن يعرض أولًا على مجلس النقابة للتشاور فيه، لافتًا إلى أنه عقب عيد الأضحى سيتم تحديد أول اجتماع لمجلس النقابة والأجندة المقترحة لمناقشتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الصحفيين": لم نوقف قيد خريجي التعليم المفتوح

    أخبار

  • "الصحفيين" تواصل التعاون مع "الشباب والبيئة" لتنظيم رحلات ترفيهية

    أخبار

  • نقيب الصحفيين يطالب بضرورة تفاعل مع مشكلات الصحافة

    أخبار

  • "الصحفيين" تحقق في شكوى ضد رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة

    أخبار

إعلان

16c8c05d30.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات