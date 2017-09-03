قبل التحاقه بالمدرسة.. استخدمي هذه التطبيقات لتنمية عقل طفلك

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يظل تعليم الأطفال واحدا من أصعب المهام التي قد يقف أمامها العديد من الأشخاص عاجزًا عن فعل شيء لربط عقلية الأطفال غير الناضجة بمبادئ العلوم واللغة وغيرها من المجالات التي يجب أن يكون الطفل على اطلاع بها قبل التحاقه بصفوف المدرسة.

ولا شك أن التكنولوجيا باتت واحدة من الأدوات الأكثر جذبًا للأطفال في عملية التعلم، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من تعلق الأطفال بالهواتف الذكية وإجادتهم لتصفح التطبيقات واستخدام الألعاب بل وتحميلها وتنصيبها على الجهاز دون مشكلة، ولذلك فإن هناك العديد من التطبيقات التي برزت خلال الآونة الأخيرة لتعليم الطفل، هذه أهمها..

تطبيق الكون

يتحدث هذا التطبيق بشكل علمي مبسط وعبر صور كارتونية جاذبة للطفل عن كيفية بداية الأرض، وكيف يسير نظامها دون خلل أو مشكل تؤدي إلى نهايته، وهو الأمر الذي قد يحتاج فيه الطفل إلى بعض التدخلات الفكرية من جانب الأم لتثبيت المعلومات في رأسه بشكل جيد.

اللغة

يمثل هذا التطبيق بداية معرفة الطفل للحروف والكلمات البسيطة التي يمكن أن يستخدم فيها ما تعلمه من حروف لبناء جملة بسيطة، وهو الأمر الذي قد يبدو مهمة صعبة لدى بعض الأمهات على مدار سنوات طويلة، إلى الحد الذي قد يجعل الأبناء غير قادرين على فهم بعض اللغات في سن البلوغ.

الحساب

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يعد أهم التطبيقات التي يجب أن يتعود عليها الطفل قبل الالتحاق بالمدرسة، نظرًا لما يحمله من فوائد علمية واسعة تساعده على إدراك العمليات الحسابية البسيطة والاستعداد لنظيراتها المعقدة، وينصح بعدم استخدام الأم لهذا التطبيق قبل بلوغ طفلها سن الخامسة.

الأموال والتجارة

ينصح باستخدام العديد من التطبيقات التي تتحدث عن هذا النمط في السن من 6 إلى 7 سنوات، حيث يكون الطفل قادرا على ملاحظة العمليات التجارية البسيطة مثل شراء أغراض المنزل من الأسواق ومحاسبة البائعين وغيرها، وحينها يمكن أن يفهم تلك العمليات الموجودة في هيئة صور كارتونية جاذبة.

الألعاب

يمكن ربط الطفل بوطنه أو بسلامة الكون عن طريق تطبيقات الألعاب المبسطة التي يكون فيها بطلًا لحماية المدن أو البلاد أو الكون من الأشرار والأعداء، وهي بشكل علمي تغذي الجوانب القيادية وقيم المواطنة منذ الصغر لدى الأطفال في صورة ألعاب شيقة لا يمل منها.