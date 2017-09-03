ضبط 2.5 كجم كوكايين بحوزة أجنبي في مطار القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، أجنبي الجنسية وبحوزته 2.5 كجم من مسحوق الكوكايين قبل تهريبه إلى داخل البلاد.

وضبطت الأجهزة الأمنية فابيو بيريرا 42 سنة، حال وصول للبلاد من إحدى الدول الإفريقية، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 4 لفافات كوكايين المخدر، وزنت 2 كيلو و650 جراما، مخبأة أسفل بطانة الحقيبة من الداخل.

كما تم ضبط "محمد ا."، 36 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، قادما من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته 18 جرام حشيش، و56 قرصا مخدرا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.