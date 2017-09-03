فيديو.. كيف تخلصت أم من جثة طفلها بعدما قتلته ليلة العيد؟

كتب - محمد شعبان:

نشرت صفحة "رابطة سكان مدينتي" على موقع فيسبوك، مقطع فيديو قالت إنه يرصد تفاصيل حادث مقتل الطفل محمد على يد والدته وزوجها بمنطقة التجمع الأول ليلة عيد الأضحى المبارك.

وأظهر المقطع - الذي لا يتجاوز الدقيقتين- سيدة تحمل ما يبدو طفلا على يديها، بعد خروجها من منطقة P2، ملفوفا في أكياس، وألقته بجوار أحد المساجد، وكان أحد الأشخاص في انتظارها بالخارج.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من بسمة عبدالعزيز، مديرة بشركة ومقيمة، بأنها أثناء توجهها لأداء فريضة صلاة المغرب بمسجد عمرو بن العاص بمنطقة مدينتي، عثرت على جثة لطفل داخل لفافة بمدخل مصلى السيدات.

وتبين بالمعاينة وجود جثة لطفل يرتدي ملابسه كاملة، وبه كدمات بالوجه والعينين، وآثار ضرب بمناطق متفرقة بالجسم وإحمرار بالفخذ الأيسر.

تحريات فريق البحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تمكنت من تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى "محمد م."، سنة ونصف، وأن ما به من إصابات أحدثتها والدته وزوجها وهما "الزهراء إ."، 25 سنة، طالبة بمعهد العلوم واللغات، و"مدحت"، 26 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين ومشهور عنهما تعاطى المواد المخدرة، وأنهما دائمي التعدي على المجني عليه بالضرب.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما وبحوزتهما 3 جرامات من مسحوق الهيروين، واعترفا بارتكاب الحادث، وقررت الأولى بأن نجلها المجني عليه أثناء اللهو بالمنزل أحدث ضوضاء كثيرة، ما أثار حفيظتها وزوجها، وقاما بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي بدعوى تأديبه، مما أدى لارتطام رأسه بالحائط ونتج عنها وفاته.

وأضافت أنهما قررا التخلص من جثته خشية افتضاح أمرهما وقاما بإخفاء الجثة داخل ملاية سرير وكيس بلاستيك ووضعها داخل حقيبة كبيرة، واستقلت سيارة أجرة من أمام مسكنها حتى مكان العثور وتخلصت منها.

بمواجهة المتهم الثاني، أكد الواقعة، وباستدعاء قائد السيارة المستخدمة في الواقعة تعرف على المتهمة الأولى وأقر بتوصيلها من أمام مسكنها وبحوزتها حقيبة كبيرة الحجم بدعوى توزيع لحوم صدقة بالمسجد محل العثور وتوصيلها لمسكنها مرة أخرى دون الحقيبة.