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العامل الخائن وراء سرقة شقة صاحب مقهى في المعصرة

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مصراوي Masrawy

العامل الخائن وراء سرقة شقة صاحب مقهى في المعصرة

02:27 م الأحد 03 سبتمبر 2017

العامل الخائن وراء سرقة شقة صاحب مقهى في المعصرة

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي:

ألقى ضباط مباحث المعصرة، اليوم الأحد، القبض على عامل بمقهى؛ لاتهامه بسرقة ألفي جنيه من شقة صاحب المقهى.

تحريات المباحث توصلت إلى مرتكب الواقعة هو "محمد ف."، 27 سنة، عامل بمقهى مالك الشقة، وتم إعداد أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته المبلغ المستولى عليه.

المتهم أشار إلى أنه نظرًا لعمله بالمقهى ملك المبلغ، وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بشقته، غافله وسرق مفاتيح الشقة، واصطناع نسخة منها، واستغل عدم تواجده وصعد للشقة، وتمكن من سرقة المبلغ المالي، وفر هاربا.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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