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الصحة: ضبط 62 صنفًا دوائيًا مهربًا بصيدليتين بالجيزة في أول أيام العيد

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مصراوي Masrawy

الصحة: ضبط 62 صنفًا دوائيًا مهربًا بصيدليتين بالجيزة في أول أيام العيد

02:41 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الصحة: ضبط 62 صنفًا دوائيًا مهربًا بصيدليتين بالجيزة في أول أيام العيد

أدوية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط 62 صنفًا من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بصيدليتين بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مباحث ، وذلك خلال أول أيام العيد.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أن الأصناف التى تم ضبطتها لأدوية مسكنة، ومنشطات وفيتامينات، ومعادن، وأدوية للتخسيس، والسكر، والضغط، وعلاج غدة النمو، مشيرة إلى أن الصيدلية الأولى بمنطقة الدقى، وتتبع سلسلة صيدليات شهيرة، حيث تم ضبط 26 صنفًا من الأدوية المهربة لمجموعات علاجية بعدد 36 عبوة دوائية.

وأضافت "زيادة " أن الصيدلية الثانية بمدينة 6 اكتوبر، حيث تم ضبط 42 صنفًا لأدوية مهربة بإجمالى 852 عبوة، بالإضافة إلى 12 شريط لدواء مخدر، مؤكدة أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات لعرضها على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن هذة الحملات تأتى فى إطار حرص الوزارة على حماية المريض المصرى، وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات من شأنها الإضرار بالمواطن والصالح العام، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية خلال أيام العيد.​

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