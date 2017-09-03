الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تجربة كوريا الشمالية تثير "قلقا بالغا"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تجربة كوريا الشمالية تثير "قلقا بالغا"
02:52 م الأحد 03 سبتمبر 2017
يوكيا أمانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا (د ب أ)
وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية منذ عام 2006 بأنها "عمل مؤسف للغاية".
وقال يوكيا أمانو ،رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن التجربة الجديدة "تعد استخفافا تاما بالمطالبات المتكررة من جانب المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل المتابعة الوثيقة للتطورات في البرنامج النووي الكوري الشمالي "والذي يشكل مصدرا للقلق البالغ".
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