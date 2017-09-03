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هيئة نرويجية: تجربة كوريا الشمالية أقوى ثماني مرات من قنبلة هيروشيما

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مصراوي Masrawy

هيئة نرويجية: تجربة أقوى ثماني مرات من قنبلة هيروشيما

02:44 م الأحد 03 سبتمبر 2017

هيئة نرويجية: تجربة كوريا الشمالية أقوى ثماني مرات من قنبلة هيروشيما

أحدث اختبار نووي أجرته كوريا الشمالية

ستوكهولم (د ب أ)
ذكرت هيئة للرصد الجيولوجي مقرها النرويج اليوم الاحد أن أحدث اختبار نووي أجرته كوريا الشمالية بلغت قوته 5.8 وأن مدى القدرة التفجيرية له أقوى ثماني مرات تقريبا من قنبلة هيروشيما عام 1945 .

وأضافت هيئة "نورسار" أن مدى القدرة التفجيرية لانفجار كوريا الشمالية مقدر بـ120 كيلوطن من مادة "تي.إن.تي"، استنادا إلى القوة الزلزالية.

وهذا بالمقارنة بـ15 كيلوطن للقنبلة النووية، التي استخدمت فوق مدينة هيروشيما اليابانية في أغسطس 1945 .

وذكرت الهيئة التي ترصد الزلازل والانفجارات النووية أنها سجلت الاشارات في موقعها في مقاطعة هيدمارك الجنوبية، الناشئة عن اختبار نووي تحت الارض في موقع اختبار (بونجي-ري) الكوري الشمالي.

ووقع الانفجار في الساعة 0330 بتوقيت جرينتش.

وكانت النرويج قد حثت بقوة المجتمع الدولي على الرد بقوة على مزاعم كوريا الشمالية بأنها أجرت بنجاح اختبار لقنبلة هيدروجينية، طبقا لما ذكره وزير الخارجية، بورج بريندي.

وقال بريندي لهيئة الاذاعة والتلفزيون النرويجية (إن.آر.كيه) إن "هذا النوع من الاسلحة النووية سيكون له آثارا كارثية إذا تم نشره.

لهذا السبب يجب أن يرد المجتمع الدولي بقوة".

وبالاضافة إلى انتقاده للتجربة النووية، أشار إلى أن هناك حاجة للسعي "لحل دبلوماسي".

وأضاف "كوريا الشمالية دولة فقيرة وتعاني من سوء تغذية على نطاق واسع. أعتقد أن الزعيم الشاب (كيم جونج أون) في بيونج يانج ربما يسعى لحلول اقتصادية أو سياسية".

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