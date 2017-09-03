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الدنمارك تستدعي سفير كوريا الشمالية بعد التجربة النووية

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مصراوي Masrawy

الدنمارك تستدعي سفير بعد التجربة النووية

02:43 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الدنمارك تستدعي سفير كوريا الشمالية بعد التجربة النووية

وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن

ستوكهولم (د ب أ)
وصفت الدنمارك التجارب النووية الكورية الشمالية "بغير القانونية"، واستدعت سفير بيونجيانج لديها للإعراب عن مخاوفها.

وكتب وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن في تغريدة أنه على كوريا الشمالية " وقف سلوكها الذي يهدف لزعزعة الاستقرار وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وذلك في إشارة إلى أحدث الاختبارات النووية والصاروخية التي أجرتها بيونجيانج وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف في بيان أن الدنمارك تدعم " ممارسة أقصى الضغط لجعل كوريا الشمالية توقف برنامجها النووي والعودة لطاولة المفاوضات".

ويشار إلى أن سفير كوريا الشمالية في الدنمارك يقيم في السويد، لذلك ليس من الواضح متى سوف يجرى اللقاء.

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