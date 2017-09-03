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مجلة ألمانية: بنك الطاقة أفضل مصدر بديل لشحن الهواتف الذكية

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مصراوي Masrawy

مجلة ألمانية: بنك الطاقة أفضل مصدر بديل لشحن الهواتف الذكية

02:32 م الأحد 03 سبتمبر 2017

مجلة ألمانية: بنك الطاقة أفضل مصدر بديل لشحن الهواتف الذكية

برلين (د ب أ)
ذكرت مجلة ألمانية متخصصة في موضوعات التكنولوجيا والإلكترونيات أن بنك الطاقة "باور بنك" المحمول هو أفضل مصدر طاقة بديل لشحن الهواتف الذكية عندما تنفد بطاريتها أثناء وجود المستخدم بعيدا عن مصدر تقليدي للكهرباء.

وأشارت المجلة إلى وجود بدائل عديدة كمصدر احتياطي للطاقة يمكن استخدامها لشحن الهواتف الذكية أثناء الوجود بعيدا عن مصدر الكهرباء العادي لعدة أيام، مثل البطارية الاحتياطي المزودة بوصلة "يو.إس.بي" / ناقل متسلسل عام / والخلايا الشمسية المحمولة.

وبحسب مجلة "سي.تي" الألمانية فإنه في حين أن بنك الطاقة هو الخيار الأفضل، تعتبر البطارية الاحتياطي هي الحل الأرخص والأخف وزنا كمصدر بديل للطاقة، كما أنها مصدر يعتمد عليه أكثر من الخلايا الشمسية.

وأشارت المجلة إلى أن من نقاط الضعف في الخلايا الشمسية أنها تعتمد بشدة على كثافة ضوء الشمس وكذلك على توافر الزاوية الصحيحة لسقوط أشعة الشمس عليها. كما التيار الكهربائي الذي تنتجه ضعيف نسبيا وهو ما يجعل شحن الأجهزة المحمولة بسرعة عملية مستحيلة.

لذلك يرى خبراء مجلة "سي تي" أن الخلايا الشمسية يمكن أن تكون فقط احتياطي لبنك الطاقة، حيث يمكن استخدامها لشحن بنك الطاقة أثناء النهار، بحيث يمكن استخدام الأخير في تشغيل الأجهزة أثناء الليل.

وبحسب المجلة، فإن التقييمات التي يتم إعطاؤها للخلايا الشمسية لا تكون واقعية بالنسبة للاستخدام اليومي، حيث أن هذه التقييمات تستند إلى توافر أفضل ظروف للاستخدام وهي غالبا لا تتوافر في معظم الأيام.

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