موسكو تدعو واشنطن لإعادة المباني الدبلوماسية الروسية

موسكو – (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد السلطات الأمريكية إلى التراجع عن موقفها وإعادة المباني الدبلوماسية الروسية فورا.

وأضافت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الولايات المتحدة ستتحمل كل المسئولية عن التدهور المستمر للعلاقات بين البلدين.

ووصفت الخارجية الروسية تصرفات السلطات الأمريكية تجاه مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومقر الملحقية التجارية الروسية في واشنطن" بالحملة العدوانية".. موضحة أن المبنيين تسيطر عليهما حاليا الاستخبارات الأمريكية بدعم من رجال الشرطة.

وكانت الوزارة قد نشرت - عبر مواقع التواصل الاجتماعي - تسجيل فيديو لأعمال تفتيش قام بها موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو مساء أمس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أغلقت منذ يومين مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو رداً على قرار موسكو بطرد ديبلوماسيين أمريكيين من بلادها بعدما فرضت أمريكا عقوبات جديدة على روسيا.. وقامت أمس بتفتيش مباني 3 بعثات روسية فى سان فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الإجراء بأنه زيارات تفقدية لتأمين سلامة المباني والتأكد من أنه تم إخلاؤها فعلا.