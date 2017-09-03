أخبار عاجلة

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موسكو تدعو واشنطن لإعادة المباني الدبلوماسية الروسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موسكو تدعو واشنطن لإعادة المباني الدبلوماسية الروسية

02:29 م الأحد 03 سبتمبر 2017

موسكو تدعو واشنطن لإعادة المباني الدبلوماسية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو – (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد السلطات الأمريكية إلى التراجع عن موقفها وإعادة المباني الدبلوماسية الروسية فورا. 

وأضافت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها وفقا لقناة ( اليوم) - أن الولايات المتحدة ستتحمل كل المسئولية عن التدهور المستمر للعلاقات بين البلدين.

ووصفت الخارجية الروسية تصرفات السلطات الأمريكية تجاه مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومقر الملحقية التجارية الروسية في واشنطن" بالحملة العدوانية".. موضحة أن المبنيين تسيطر عليهما حاليا الاستخبارات الأمريكية بدعم من رجال الشرطة.

وكانت الوزارة قد نشرت - عبر مواقع التواصل الاجتماعي - تسجيل لأعمال تفتيش قام بها موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو مساء أمس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أغلقت منذ يومين مبنى القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو رداً على قرار موسكو بطرد ديبلوماسيين أمريكيين من بلادها بعدما فرضت أمريكا عقوبات جديدة على روسيا.. وقامت أمس بتفتيش مباني 3 بعثات روسية فى سان فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الإجراء بأنه زيارات تفقدية لتأمين سلامة المباني والتأكد من أنه تم إخلاؤها فعلا.

هذا المحتوى من

137a33c504.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • : حديث سول عن التهدئة لن يجدى نفعا مع بيونجيانج

    أخبار

  • التحضير لاتمام صفقة شراء تركيا صواريخ روسية يثير قلق الناتو

    أخبار

  • ايران تختبر نظاما جديدا مضادا للصواريخ يدخل الخدمة قريبا

    أخبار

  • سول وواشنطن تدرسان نشر طائرات مقاتلة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية

    أخبار

إعلان

302b647574.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)