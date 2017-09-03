مصرع أمين شرطة اصطدمت دراجته ببالوعة صرف صحي ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي أمين شرطة من قوة مديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، مصرعه، عقب انقلاب دراجته النارية لاصطدامه بغطاء بالوعة صرف صحي مفتوحة بمدينة بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف العام "محمود زيدان" 33 عامًا، مقيم قرية رياض باشا التابعة لمركز بني سويف، من قوة مديرية أمن بني سويف، مصابًا بنزيف في البطن، وأجريت له جراحة استكشاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أنه أثناء سير المتوفى بدراجته البخارية، صطدم ببالوعة صرف صحي في الطريق، وسقط أعلاها ما تسبب له في حدوث نزيف في البطن وتوفى على إثره.