انتشال 3 جثث لأطفال غرقوا جميعا في نيل سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الأحد، أثناء استحمامهم في نهر النيل بمركزي البلينا ودار السلام بمحافظة سوهاج.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، غرق كلاً من "عبدالله بركات أحمد" 15 عامًا، طالب ويقيم بناحية قرية العوامر دائرة مركز البلينا، و"حسام الدين حسني عبدالحميد" 11 عامًا، طالب ويقيم أولاد يحيى قبلي دائرة مركز دار السلام، والطفلة "رحمة محمود الديب" 5 سنوات، وتقيم بناحية النغاميش دائرة مركز دار السلام.

وانتشلت الجثث الثلاث، وتم إخطار اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، وحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.