بعد إعلانها التفكير ببيع «جيب».. فيات كرايسلر: لم نتلق عروضًا للشراء

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كشف سيرجيو ماركوني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيات كرايسلر" الإيطالية، أنها لم تتلق أي عروض للشراء في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب إعلانها عن التفكير في بيع بعض العلامات التجارية التي تملكها.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" الدولية، فإن ماركوني أكد بشكل قاطع عدم تلقي الشركة أي عروض للشراء من قبل أي مؤسسات عالمية، حتى بعد أن تم الإعلان عن التفكير في بيع "جيب" وعدد من العلامات التجارية الكبرى الخاصة بفيات كرايسلر.

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وتأثرت الشركة الإيطالية بانخفاض مبيعاتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالنقاش حول إمكانية الاستفادة المادية من العروض الضخمة التي من المتوقع أن تأتي للشركة الإيطالية حال تفكيرها في بيع بعض العلامات التجارية.