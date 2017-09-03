«رينو» تكشف عن نسخة متطورة من «داستر» قريبًا

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تنوي شركة "رينو" الفرنسية، الكشف عن نسخة جديدة معدلة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "داستر" خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "أوت لوك إنديا"، فإن الشركة الفرنسية ستقوم بالكشف عن السيارة الجديدة برفقة النسخة المتطورة من سيارتها المدمجة "ميجان RS” خلال فعاليات المعرض الدولي، والذي يبدأ في منتصف سبتمبر الجاري.

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وتحمل "داستر" تطورات جديدة على مستوى الشكل والأداء الفني الخاص بالمحرك، وذلك في إطار سعي الشركة لاستغلال الطلب المتزايد على السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات الدفع الرباعي خلال السنوات الأخيرة.