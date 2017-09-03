مدرب أوغندا يتحدث عن خطورة محمد صلاح

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أشاد موسيسس باسينا، المدير الفني للمنتخب الأوغندي، بقدرات محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال موسيسس باسينا في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن محمد صلاح يعتبر مصدر قوة المنتخب المصري في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأوغندي، أنه يسعى لإيقاف خطورة محمد صلاح، ومنعه من التحرك كثيرًا داخل الملعب من خلال تضييق المساحات عليه.

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ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الأوغندي يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في إياب التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما في أوغندا، قد انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ويتصدر المجموعة، منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط، يليه نظيره المصري ثانيًا برصيد 6 نقاط.