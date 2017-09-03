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«البدري» يذاكر الترجي بالفيديو

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«البدري» يذاكر الترجي بالفيديو «البدري» يذاكر الترجي بالفيديو

التحرير

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طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من معاونيه أحمد أيوب، المدرب العام، وسيد معوض، المدرب المساعد، إعداد فيديوهات لمبارات الترجي التونسي.

وكلف البدري الثنائي أحمد أيوب وسيد معوض  بتجهيز فيديوهات لمباريات الفريق التونسي في مشواره بالبطولة العربية الأخيرة التي أقيمت فعاليتها في ، إضافة إلى تجهيز بعض مباريات الترجي في مسابقة الدوري التونسي في نسختها الأخيرة.

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ويرغب البدري في دراسة الفريق التونسي بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية لتحقيق حلم جماهير النادي والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ذهاب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

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التحرير

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