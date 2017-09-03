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استاد الإسكندرية: تذاكر الدرجة الأولى للقاء مصر وأوغندا أوشكت على النفاد

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استاد الإسكندرية: تذاكر الدرجة الأولى للقاء مصر وأوغندا أوشكت على النفاد استاد الإسكندرية: تذاكر الدرجة الأولى للقاء مصر وأوغندا أوشكت على النفاد

التحرير

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صرح مدير استاد الإسكندرية، شريف سعد، بأن تذاكر الدرجة الأولى لمباراة وأوغندا، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018، أوشكت على النفاذ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 2000 تذكرة للدرجة الأولى، و18 ألف تذكرة للدرجة الموحدة فئة 75 جنيها.

وأضاف سعد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن عمليات بيع تذاكر المباراة متواصلة حتى نفاذ الكمية المخصصة لمنفذ البيع باستاد الإسكندرية، متوقعا نفاذ تذاكر الدرجة الأولى، نهاية اليوم، على أقصى تقدير، كما توقع نفاذ جميع التذاكر المطروحة، غدا الإثنين.

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يذكر أن الوطني سيواجه نظيره الأوغندي، الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد برج العرب.

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التحرير

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