استاد الإسكندرية: تذاكر الدرجة الأولى للقاء مصر وأوغندا أوشكت على النفاد

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صرح مدير استاد الإسكندرية، شريف سعد، بأن تذاكر الدرجة الأولى لمباراة مصر وأوغندا، في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، أوشكت على النفاذ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 2000 تذكرة للدرجة الأولى، و18 ألف تذكرة للدرجة الموحدة فئة 75 جنيها.

وأضاف سعد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن عمليات بيع تذاكر المباراة متواصلة حتى نفاذ الكمية المخصصة لمنفذ البيع باستاد الإسكندرية، متوقعا نفاذ تذاكر الدرجة الأولى، نهاية اليوم، على أقصى تقدير، كما توقع نفاذ جميع التذاكر المطروحة، غدا الإثنين.

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يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الأوغندي، الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد برج العرب.