مدرب إيطاليا: «صفقت لإيسكو أثناء المبارة»

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أشاد جامبييرو فينتورا، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عقب الخسارة أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة مساء السبت ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، على الأداء المتميز الذي ظهر به إيسكو، لاعب المتادور الإسباني، مشيرًا إلى أن أدائه كان رائعًا خلال المباراة، كما صفق له أثناء اللقطة المهارية التي مرر خلالها الكرة بين قدمي لاعب وسط «الآتزوري» ماركو فيراتي.

وقال فينتورا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كانت تجربة مذهلة أن أشاهد إيسكو على الطبيعة، إنه لاعب عظيم ويستحق أن يكون الأفضل في أسبانيا، يكفي فقط التفكير في الكرة التي مررها من بين قدمي المنافس، أنت وسط ثلاث لاعبين وتلعب الكرة بهذا الشكل، هذا يعني أنك تمتلك إمكانيات أعلى من لاعبين آخرين".

وأضاف "ولكن ليس إيسكو فقط من كان رائعا، كان هناك آخرين، أهنئ إيسكو وصفقت له عندما قام بهذه اللقطة المهارية، أحب هذه الحركات الفنية، حتى وإن كانت مع أحد لاعبي فريقي".

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واستكمل المدير الفني لمنتخب إيطاليا: الجانب البدني أعطى تفوقًا للمنتخب الإسباني علينا طوال المباراة ولكنه ليس مبررا للخسارة.

يذكر أن المنتخب الإسباني سحق نظيرة الإيطالي بثلاثية نظيفة وواصل صدارته للمجموعة برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد " الأزورى " عند 16 نقطة محتلًا المركز الثانى بجدول الترتيب.