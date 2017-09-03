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التعليم العالي: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى

02:31 م الأحد 03 سبتمبر 2017

التعليم العالي: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كتبت - داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة مستمرة في تسجيل طلبات التحاق طلاب الشهادات الأجنبية بالجامعات المصرية حتى يوم الخميس المقبل الموافق 7 سبتمبر.

وأضاف عبد الغفار في تصريح لمصراوي، الأحد، أن الشهادات الأجنبية تشمل الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية، موضحًا أنه سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء مكتب التنسيق من أعمال المراجعة والفرز والتوزيع للطلاب بهذه الفئة.

وعلى جانب آخر، أوضح عبد الغفار، أنه من المقرر أن تعلن الوزارة نتيجة طلاب الشهادات الفنية، بعد إجازة عيد الأضحى وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفرز والتوزيع التي يقوم بها مكتب التنسيق.

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مصراوي Masrawy

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