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البابا تواضروس يزور دير الأنبا شنودة بسيدني

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البابا تواضروس يزور دير الأنبا شنودة بسيدني البابا تواضروس يزور دير الأنبا شنودة بسيدني

التحرير

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زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، دير القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بمدينة سيدني بأستراليا، وكان في استقباله الأنبا دانيال، أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه.

وترأس البابا، صلوات التسبحة، وقام بجولة داخل الدير ليعود بعدها ليصلي القداس الألهي.

ويقع دير الأنبا شنودة بمنطقة جبال بلو مونتن بولاية نيو ساوز ويلز بسيدني، وتبلغ مساحته بضع مئات من الأفدنة، وبه بئر تخرج منه مياه معدنية من أجود أنواع المياه في العالم.

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كان البابا تواضروس، وصل إلى مدينة سيدني، الثلاثاء الماضي، قادما من اليابان ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية، منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.

يرافق البابا، خلال جولته الرعوية الحالية، الأنبا دانيال أسقف المعادي، الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية، القس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا تواضروس.

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التحرير

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