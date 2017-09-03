أيمن أبو العلا: مشاركة السيسى بقمة «بريكس» تخلق مناخ اقتصادى جديد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة «بريكس» المنعقدة بالصين هامة للغاية فهى تجمع اقتصادى لدول ذات هدف مشترك يحارب الفكر الأحادى لهيمنة دولة بعينها على الاقتصاد العالمى وخلق مناخ اقتصادى جديد.

وأضاف أبو العلا، فى تصريح له اليوم الأحد، أن مصر لديها تبادل تجارى مع دول الـ«بريكس»، حيث تصدر للدول الخمسة جلود وأثاث وحاصلات زراعية وقطن خام وأسمدة نيتروجينية، فيما تستورد منهم سيارات وأجهزة إلكترونية وقطع غيار سيارات ومولدات كهربية فى الوقت الذى تتمتع فيه دول البريكس باقتصاد قوى للغاية وبشبكة مالية تسهم فى منع سيطرة دول بعينها على الاقتصاد العالمى.

شاهد أيضا

وأوضح أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الزيارات والعلاقات المتنامية مع دول البريكس تفتح الباب لمصر أمام اقتصاد أكثر انفتاحا، فبالرغم من التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى، إلا أن مصر أيضا لم تغفل مجموعة البريكس الاقتصادية، ففى عام 2016 بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول "البريكس" ومصر نحو 20 مليار دولار.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سافر إلى الصين للمشاركة فى قمة «بريكس» المنعقدة حاليا بمشاركة الخمس دول الأعضاء.