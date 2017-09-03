مصطفى بكرى: مشاركة مصر لقمة «بريكس» دليل على مكانتها لدى الدول المشاركة

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قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن دعوة مصر للمشاركة في قمة دول تجمع بريكس التاسعة الذي تستضيفها الصين، هو دليل علي المكانه التي تحظي بها مصر لدي دول هذه المجموعة وفي مقدمتها الصين.

وأضاف بكري، فى تصريح له اليوم الأحد أن مشاركة مصر فى القمة التى تضم كل من «الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا»، تُعد فرصه هامه لتنمية العلاقات التجارية والاقتصاديه بين مصر وهذه البلدان.

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وأشار عضو مجلس النواب، أن الوفد المرافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضم مسؤولين مصريين علي مستوي رفيع، لافتًا إلى أن مصر أصبحت في هذه الفترة شريكا أساسيا في العديد من المؤتمرات والمنتديات الهامه علي كافة المستويات، وهو نجاح يحتسب للسياسه الخارجيه المصرية.