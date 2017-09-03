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أشرف عثمان: مشاركة الرئيس بقمة «بريكس» تؤكد أننا نسير على طريق الصحيح

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أشرف عثمان: مشاركة الرئيس بقمة «بريكس» تؤكد أننا نسير على طريق الصحيح أشرف عثمان: مشاركة الرئيس بقمة «بريكس» تؤكد أننا نسير على طريق الصحيح

التحرير

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قال أشرف عثمان عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الدورة التاسعة لقمة «بريكس» بدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج التى تنعقد فى مدينة شيامين الصينية الساحلية، تحت عنوان «شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا» تؤكد أن تسير على طريق الصحيح.

وأضاف عثمان، فى تصريح له اليوم الأحد، أن الهدف من مشاركة الرئيس عبد الفتاح في قمة دول «البريكس» هو بناء قوي للعلاقات بين مصر والدول المشاركة بالقمة، فضلًا عن توقيع برتوكولات واتفاقيات فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المشاركة بالقمة ليست مقصورة على الاقتصاد فقط، بل دبلوماسيًا وعسكريًا وتجاريًا.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي فى هذه القمة وما يصاحبها من لقاءات مع زعماء تلك الدول وما يعقبها من زيارته إلى فيتنام سيجعلها من أفضل زيارات الرئيس الخارجية وسيكون لها نتائج طيبة وإيجابية على الاقتصاد المصري وخطط التنمية.

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التحرير

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