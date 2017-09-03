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رئيس «مشروعات البرلمان»: مشاركة الرئيس فى قمة «بريكس» سيعود بالنفع على البلاد إقتصاديا

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رئيس «مشروعات البرلمان»: مشاركة الرئيس فى قمة «بريكس» سيعود بالنفع على البلاد إقتصاديا رئيس «مشروعات البرلمان»: مشاركة الرئيس فى قمة «بريكس» سيعود بالنفع على البلاد إقتصاديا

التحرير

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أشاد النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة  ومتناهية الصغر بالبرلمان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح في قمة «البريكس»، لافتًا إلى أن تلك الزيارة ستحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية من خلال لقاءات الرئيس السيسي بزعماء الدول المشاركة فى القمة.

وأشار يوسف، فى تصريح له اليوم الأحد، إلى أن دول «البريكس» تسعى لتحقيق نمو اقتصادي ودبلوماسي كبير بالتعاون مع بعض الدول النامية، من خلال ضخ استثمارات كبرى وإقامة مشروعات تعاونية من أجل النهوض بتلك البلاد، لافتًا إلى أن ذلك سيعمل على مساندة بإقامه العديد من المشروعات التى ستساهم فى وضع مصر على خريطة الدول الواعدة تنمويا.

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وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة  ومتناهية الصغر بالبرلمان، أن تبادل الزيارات وحضور اجتماعات القمة أمر مطلوب، حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يعود على مصر بالنفع في المجالات المتعددة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وسياحيًا، مؤكدًا أن دعوة دول البريكس لمشاركة مصر في هذه القمة يرجع لإيمانهم بدور مصر والمشاركة الاستثمارية بها، مما سيعود بالنفع على البلاد على المدى الطويل.

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التحرير

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