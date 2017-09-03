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الحديقة النباتية تستقبل 1825 زائرًا مصريًا وأجنبيًا في يومين

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الحديقة النباتية تستقبل 1825 زائرًا مصريًا وأجنبيًا في يومين الحديقة النباتية تستقبل 1825 زائرًا مصريًا وأجنبيًا في يومين

التحرير

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قال الدكتور رمضان محمد مدير عام الحديقة النباتية الإستوائية بأسوان: إن "الحديقة النباتية الإستوائية الشهيرة بأسوان، والتى ارتبطت شهرتها بكونها كانت مقرًا للحاكم الإنجليزي اللورد كتشنر، استقبلت على مدار اليومين الماضيين لعيد الأضحى المبارك نحو 1800 زائر من المواطنيين المصريين، إلى جانب 25 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات".

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد زوار الحديقة خلال العيد، وذلك فى ظل رغية الأسر للاستمتاع بالعطلة داخل الحديقة، حيث تضم أشهر أنواع النباتات والأشجار الإستوائية النادرة على مستوى العالم، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز وسط نهر النيل أسوان.

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على جانب آخر، توافد المواطنون على الحدائق العامة والمتنزاهات لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فى الوقت الذى نظّم العديد من الشباب والأسر الأسوانية الرحلات النيلية إلى مناطق الجزر والقرى النوبية الشهيرة غرب النيل بمدينة أسوان.

 

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التحرير

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