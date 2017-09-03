ترامب: حديث سول عن التهدئة لن يجدى نفعا مع بيونجيانج

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "حديث كوريا الجنوبية عن التهدئة" مع كوريا الشمالية لن يجدي نفعا.

وكتب في تغريدة "بيونجيانج سوف تفهم فقط أمرا واحدا".

وكان ترامب قد كتب في تغريدة إن كوريا الشمالية "دولة مارقة أصبحت تمثل تهديدا كبيرا وإحراجا للصين، التي تحاول المساعدة ولكن دون إحراز نجاح كبير".

وقال ترامب إن "أقوال وأفعال بيونجيانج مازالت عدائية للغاية وخطيرة على الولايات المتحدة الأمريكية" .

وكان ترامب قد كتب تغريدة على موقع تويتر جاء فيها "كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية كبيرة".