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رئيس كوريا الجنوبية: التجربة النووية ستزيد من عزلة بيونج يانج

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مصراوي Masrawy

رئيس كوريا الجنوبية: التجربة النووية ستزيد من عزلة بيونج يانج

02:14 م الأحد 03 سبتمبر 2017

رئيس كوريا الجنوبية: التجربة النووية ستزيد من عزلة بيونج يانج

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان

سول – (أ ش أ):

أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان عن غضبه وأسفه للتجربة النووية التي أجرتها اليوم الأحد، واصفا إياها بالخطأ السخيف الذي سيؤدي فقط إلى مزيد من العزلة لجارتها الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مون لدى اجتماعه بمجلس الأمن القومي في وقت سابق اليوم قوله :"إن كوريا الشمالية ارتكبت خطأ استراتيجيا سخيفا من شأنه أن يزيد من تسريع عزلتها عن المجتمع الدولي من خلال استفزازاتها المتكررة مثل إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإجراء تجربة نووية فهي لا تؤدي إلى زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية فحسب بل تقوض أيضا إلى حد كبير السلام العالمي".

يذكر أن اجتماع مجلس الأمن القومي الطارئ جاء بعد وقت قصير من قيام النظام الشيوعي في كوريا الشمالية بإجراء تجربته النووية السادسة، حيث ادعت بيونج يانج في وقت لاحق أنها حققت نجاحا كاملا في الاختبار.

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