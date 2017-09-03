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بالصور - "ساحة المسجد البدوي" بطنطا متنزه الغلابة في الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور - "ساحة المسجد البدوي" بطنطا متنزه الغلابة في الغربية

02:25 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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بالصور.. حدائق "القناطر الخيرية" كاملة العدد في ثالث أيام العيد

الغربية - مروة شاهين:

تعتبر ساحة المسجد البدوي بمدينة طنطا، متنزهًا للفقراء، يلجأون إليها في أيام العيد، حيث تشهد تجمعًا لأعداد كبيرة من أهالي مدينة طنطا، والقرى المجاورة، لقضاء نزهة العيد في رحاب السيد البدوي.

قال محمد فوزي، من قرية شقرف مركز طنطا، إنه اعتاد قضاء يوم من أيام العيد في ساحة المسجد البدوي حيث المكان مناسب للعب الأطفال خارج الساحة، وشراء حلوى السيد البدوي التي تعد رخيصة عن الحلوى بالمحلات الأخرى ويقضي اليوم كاملًا مع عائلته دون دفع تذاكر الحدائق.

وأضافت نشوى السعدني، من محافظة المنوفية، أنها وأسرتها تتبارك بقضاء يوم من أيام العيد في ساحة المسجد البدوي، قائلة: "بحضر أكل وباجي أنا وعيالي نقضي يوم في المسجد، ووقت الصلاة بنصلي ونخرج في الساحة، العيال بتلعب، وبناكل، واشتري لعب للأطفال بسعر رخيص".

وأكد علاء ربيع، من مدينة المحلة، أنه يقضي إجازة العيد بساحة السيد البدوي، لعدم قدرته على الذهاب للحدائق وقضاء اليوم كاملًا في ظل الأسعار العالية للخدمات، قائلًا: "الحديقة التذكرة فيها بجنيه فعلًا، لكن الخدمات فيها غالية جدًا، مقدرش أروح أقعد أنا وعيالي هناك هنصرف كتير".

وأشار محمد الصردي، صاحب محل حلوى مجاور للمسجد، إلى أن عيد الأضحى يعتبر موسم، لكثرة زوار المسجد وإقبالهم على شراء الحلوى التي اشتهرت باسم "حلوى السيد البدوي".

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