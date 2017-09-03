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إحالة ممرضة وطاقم تأمين مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة ممرضة وطاقم تأمين مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان للتحقيق

02:22 م الأحد 03 سبتمبر 2017

إحالة ممرضة وطاقم تأمين مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان للتحقيق

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت الدكتورة علا عبدالله، القائم بأعمال مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، اليوم الأحد، إحالة جميع أفراد أمن مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وممرضة، للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بأماكن عملهم وتغيبهم بدون إذن.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للدكتورة للمستشفى؛ للوقوف على مدى تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفى وتواجد الطاقم الطبى والتمريضي، حيث تبين عدم تواجد أفراد الأمن أمام بوابة المستشفى.

كما وُجد المعمل مُغلقًا، وكذا غياب إحدى الممرضات بوحدة الغسيل الكلوى، عملها، بدون إذن، فتم إحالتها هي الأخرى للتحقيق.

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