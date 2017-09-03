إحالة ممرضة وطاقم تأمين مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان للتحقيق

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت الدكتورة علا عبدالله، القائم بأعمال مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، اليوم الأحد، إحالة جميع أفراد أمن مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وممرضة، للتحقيق؛ لعدم تواجدهم بأماكن عملهم وتغيبهم بدون إذن.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للدكتورة للمستشفى؛ للوقوف على مدى تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفى وتواجد الطاقم الطبى والتمريضي، حيث تبين عدم تواجد أفراد الأمن أمام بوابة المستشفى.

كما وُجد المعمل مُغلقًا، وكذا غياب إحدى الممرضات بوحدة الغسيل الكلوى، عملها، بدون إذن، فتم إحالتها هي الأخرى للتحقيق.