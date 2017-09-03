الشرطة تكشف لغز "ذبح أسرة بالكامل" في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

استطاع فريق مشترك بين قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بالبحيرة كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل أسرة مكونة من 4 أفراد داخل مسكنهما.

وأدت جهود قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل "عامل زراعي وزوجته وإبنيهما بمسكنهما الكائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار إثر ذبحهم.

وتوصل الفريق إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو"أ. م . ع"، 43 سنة يعمل سمسار ماشية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار " له معلومات جنائية مسجلة".

وأفاد فريق البحث أن المتهم توجه لمنزل المجنى عليهم وتسلل عن طريق السور الخارجى وأثناء تواجده بغرفة النوم شعرت الزوجة به فتعدى عليها بسكين وأودى بحياتها وعقب ذلك حضر باقي المجنى عليهم من الخارج تباعاً فتعدى عليهم بالسكين حتى قتلهم جميعاً.. واستولى على مبلغ مالى قدره "17 ألف جنيه".

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها وضبطه.

وأفادت الشرطة أنها بمواجهتها للمتهم اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه.. وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والسكين المستخدم فى الواقعة والملابس التى كان يرتديها ملوثين بدماء المجنى عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.