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بالصور.. حدائق "القناطر الخيرية" كاملة العدد في ثالث أيام العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حدائق "القناطر الخيرية" كاملة العدد في ثالث أيام العيد

02:17 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

توافد المئات من الزائرين على حدائق القناطر الخيرية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت ازدحامًا غير مسبوق للاحتفال بالعيد.

وتحولت الحدائق والمنتزهات العامة بمداخل القناطر لملاهي مفتوحة للشباب والأطفال، وكثير من عائلات القرى المجاورة، في الوقت الذي شهدت فيه الحدائق إقبالًا كبيرًا من الشباب على ركوب الخيل والحناطير والدراجات النارية للتنزة بالحدائق والتمشية على مياه منطقة الشلالات بالقناطر.

وشهدت حدائق القناطر توافدًا ملحوظًا من أهالي القرى المجاورة، بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية الذين افترشوا المسطحات الخضراء، واستمتعوا بكباري القناطر الأثرية على فرعي النيل.

كما زاد الإقبال بشكل واضح على الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة، وحضر الشباب على شكل مجموعات في رحلات جماعية، وطافوا الشوارع وسط الحدائق، واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات البخارية.

وسجلت الرحلات النيلية، رقمًا قياسيًا تجاوز الـ500 رحلة، للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسي القاهرة والجيزة، واستمتع المواطنين والشباب بالنيل والتنقل بين الكباري الأثرية، كما استغل أصحاب اللنشات الصغيرة الزحام ورفعوا الرحلات القصيرة من مراسي القناطر حتى منطقة التقاء فرعي النيل لأكثر من 80 جنيهًا للرحلة الواحدة.

وقال رجب عبدالرازق، رئيس مدينة القناطر، إنه تم إقامة مسرح كبير بحديقة "عفلة" أقيمت عليه مهرجانات شبابية وفقرات غنائة، كما تم عمل مقاعد ثابتة ومتحركة على كورنيش النيل، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام لزيادة عدد الأتوبيسات، وتخصيص 44 أتوبيس ميني باص تنطلق من التحرير والعتبة وشبرا المظلات، للدخول بالركاب إلى الحدائق مباشرة.

من ناحيتها، نشرت أجهزة الأمن عناصرها لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمحتفلين بالعيد، ومواجهة حالات التحرش، وسط الحدائق بناء على توجيهات اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية.

وقال مدير الأمن، إنه لم يحدث خلال العيد مايعكر صفو الزوار، مشيراً إلى استمرار التواجد الأمني طوال الأسبوع، لمنع أي أعمال تخريبية أو حدوث ما يعكر صفو المواطنين.

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